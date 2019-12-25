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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan büyük şölen

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 27 Aralık’ta Ankara Spor Salonu’nda (ARENA) CSO Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetiminde konser vermeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 27 Aralık'ta Ankara Spor Salonu'nda (ARENA) CSO Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetiminde konser vermeye hazırlanıyor.


Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı ve yeni yıl kapsamında düzenlenecek etkinlikte konser verecek. Konser programında dört İtalyan tenor, aryalar, napolitenler ve şarkılarla geceyi süslerken, güne özel olarak Yusuf Yalçın tarafından hazırlanan yeni eser Devlet Opera ve Balesinin duayen koreografı Mehmet Balkan'ın koreografisiyle konuk dansçı Tan Sağtürk tarafından sergilenecek. Çalışmalarını Koro Şefi Burak Onur Erdem yönetiminde sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu ile Yıldız Çankaya'nın sanat yönetmenliğindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu da bu anlamlı ve özel günde yer alacak.

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