Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları birincisi, yine HSSK Quick Sigorta

Heybeliada Su Sporları Kulübü Quick Sigorta Yelken Takımı, bu yıl ikincisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın genel klasmanında birinci oldu. 29-31 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen etkinlikte; Mavi Vatan Kupası, Barbaros Hayreddin Paşa Kupası, Cumhuriyet Kupası klasmanlarında üç farklı rotada yarışlar gerçekleşti.

HSSK Quick Sigorta Takımı Cumhuriyet Kupası Sportsboat birinciliği, Mavi Vatan Kupası Sportsboat ikinciliği, Barbaros Hayreddin Paşa Kupası Sportsboat genel birinciliği, Barbaros Hayreddin Paşa Kupası Sportsboat grup üçüncülüğü kupalarını kaldırarak yarışların genel klasmanında birincilik ödülünün sahibi oldu.

Yurt içinden ve yurt dışından sporcuların yoğun ilgi gösterdiği yarışa, 96 yelken takımı katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Kupası adıyla Boğaz parkurunda başlayıp Ataköy'de sonlanan ve ikinci etabı gerçekleşen yarış, güneşli İstanbul günlerinde büyük bir heyecanla izlendi. HSSK Quick Sigorta Takımı, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın geçen yıl düzenlenen etkinliğinde de birincilik kupasını kaldırmıştı.

“Takımın yanında olmaya ve çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz”

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bu önemli başarı hakkındaki düşüncelerini şöyle paylaştı:

“Bir yıldır, Heybeliada Su Sporları Kulübü Yelken Takımı'nın sponsoruyuz. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, HSSK Quick Sigorta Takımımız için çok önemli bir organizasyon. İki yıl üst üste genel klasmanında birincilik kupasını kaldıran takımımızla gurur duyuyoruz. Onların her anında yanında olmaya ve çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Spora ve sporcuya verdiğimiz destek, böyle başarılarla taçlanınca mutlu oluyoruz. Aynı zamanda; kürek, otomobil yarışı ve yüzme sporlarında da destekler veriyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları hakkında

Deniz sporları alanında saygın bir organizasyon olan ve yelken sporlarında ülkemizin tanıtılmasını hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı ilk olarak 29 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlendi. Yarışların ilk etabı ise 25-27 Haziran 2021 tarihlerinde Muğla'da gerçekleşti. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen ekim ayındaki yarışlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla gerçekleşti.