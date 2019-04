Cumhurbaşkanlığından dünya başkentlerinde Ara Güler sergisi

Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak gösterilen Ara Güler'in eserleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından dünya başkentlerinde açılacak sergilerde sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen “Ara Güler Sergisi”, geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabir Ara Güler'in eserlerini dünya başkentlerinde sanatseverlerle buluşturacak. Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, “Master of Leica” unvanına sahip Ara Güler'in eserleri sırasıyla Londra, Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu'da sergilenecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen sergilerin ilki, İngiltere'nin en önemli sanat merkezlerinden Londra Saatchi Galeri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılacak. Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturacağı sergide Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Aşık Veysel'den Nazım Hikmet'e, Picasso'dan Dali'ye uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alacak. Londra sergisinde özellikle İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock, Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine yer ayrılırken, gidilen her ülkede o topluma ait önemli karakterlerin fotoğrafları seçkiye eklenecek.

Ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, ulaşım sponsorluğunu Türk Hava Yolları, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazetelerinin üstlendiği “Ara Güler Sergisi”, yurt dışında önemli müze ve galerilerde yer alarak, uluslararası sanat platformunda ustanın anısı yaşatılacak. Sergi merkezlerinde düzenlenecek konferanslarda da Prof. Hasan Bülent Kahraman, Ara Güler fotoğrafçılığını anlatacak.

Sergi için bir kitap da hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı önsözde ustayı şöyle anlattı:

“Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul'u hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler'in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız.”

Önsözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı, serginin düzenlendiği her ülkede o ülkenin ana diliyle sanatseverlere ulaşacak.

Birleşmiş Milletler zamanı New York'ta

İlk etabı Londra'da Saatchi Galeri'de gerçekleşecek olan sergi, Mayıs ayı sonunda Paris'te Polka Galeri'de açılacak. Sergi, üçüncü durağında Avrupa sınırlarını aşarak Kyoto'nun tarihi mekanlarından Tofukuji Tapınağı'nda gerçekleştirilecek. Sergi açılışı, Japonya'da G-20 Zirvesi'nin düzenlendiği aynı günlerde Haziran ayı sonunda yapılacak. Serginin dördüncü açılışı, yine dünya medyası ve siyasetinin 2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde Eylül sonunda New York'ta gerçekleşecek. Kentin işlek noktalarından Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi'nde ziyarete açılacak olan serginin özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York'a gelmiş farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sergi yıl sonundan itibaren Roma'da Trastevere Müzesi ve 2020'de Mogadişu'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde sanatseverlerle buluşacak.

Ara Güler hakkında

1928'de İstanbul'da doğdu. Türkiye'de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Güler, 1956'da Time Life, 1958'de Paris Match ve Stern dergilerinin Yakındoğu foto muhabirliğini üstlendi. Aynı dönemlerde Magnum Photos, Ara Güler fotoğraflarının uluslararası dağıtımına başladı. 1961'de İngiltere'de yayımlanan British Journal of Photography Year Book, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneğine (ASMP) kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu. 1962'de Almanya'da Master of Leica unvanını kazandı. Yine aynı yıl fotoğraf dünyasının en önemli yayınlarından Camera dergisi onunla ilgili özel sayı yayınladı. Lord Kinross'un 1971'de basılan Ayasofya kitabının fotoğraflarını çekti. Skira Yayınevi tarafından Picasso'nun 90'ıncı yaş günü için hazırlanan Picasso Métamorphose et Unité adlı kitabın kapak fotoğrafı Güler'e aitti. Sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları Time Life, Horizon, Newsweek ve Skira Yayınevi tarafından kullanıldı. Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtları fotoğrafları 1992'de Fransa'da Edition Arthaud, ABD ve İngiltere'de ise Thames&Hudson Yayınevleri tarafından “Sinan, Architect of Soliman the Magnificent” adı ile yayınlandı. 2002 yılında Fransız hükümeti tarafından “Lejion D'Honneur; Officier Des Arts Et Des Lettre”, 2009 yılında Paris Belediyesi tarafından “La Médaille de la Ville de Paris” unvanları verildi. 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Hizmet Ödülü, 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü, 2009 yılında ABD'de Lucie Awards Yaşam Boyu Onur Ödülü ve 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden, 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden, 2014 yılında da Boğaziçi Üniversitesinden “Fahri Doktora” unvanı aldı. Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, sanatçının 90'ıncı yaş günü olan 16 Ağustos 2018 tarihinde Doğuş Grubu tarafından açıldı. Ara Güler, 17 Ekim 2018'de 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.