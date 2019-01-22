Cumhurbaşkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

Cumhurbaşkanlığı çalışanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılayı'na kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Kızılay Batı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Huriye Aksoy, üç ayda bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kan ve kök hücre bağışı aldıklarını belirterek, yoğun istek üzerine Külliye'deki kampanyayı bir gün daha uzattıklarını söyledi.

Kan kanseriyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen birçok hasta bulunduğuna dikkati çeken Aksoy, "Bu hastalara umut olsun diye çok yoğun ilgiyle bağışlarımızı kabul ediyoruz" dedi.

Kış döneminde kan bağışı sayılarındaki düşüşe işaret eden Aksoy, “Tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyorum. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Depolarımızın sürekli dolması halinde hastalarımıza her zaman ilaç olmaya devam edeceğiz. Bağışlarının devamlı olmasını istiyorum. Bir kampanya düzenlendi diye hızlı bir bağış yapmasınlar, her üç ayda bir etkinlik olarak düşünsünler. Nasıl bir pikniğe, pazar etkinliğine, sinemaya, tiyatroya gidiyoruz, bir de kan bağışı etkinliğimiz olsun" diye konuştu.

Kök hücre bağışı

Aksoy, kan bağışında yaş aralığının 18-65, kök hücrede yaş aralığının ise 18-50 yaş olduğunu aktararak, kök hücre bağışı sürecine ilişkin şunları söyledi:

“Bağışçılar sadece kök hücre bağışlayacaklarsa 3 tüp, kan bağışı da yapacaklarsa tek tüp kan almak yeterli oluyor. Alınan kanlar kök hücre bankasına gönderiliyor. Orada hastaların kanlarıyla birebir taranıyorlar. Eşleşme uyum sağlandığı zaman o zaman bağışçılarımıza geri dönüş yapıyoruz. Vermiş oldukları güncel adres bilgileri telefon bilgileri sayesinde. Bağışçılarımızdan da geri dönüş aldıktan sonra yapılan iki yöntem var. Bir, koldan aldığımız kişiye 5 gün bir aşı verdiğimiz, o aşı sayesinde kemik iliğindeki kök hücre sayısını, kök hücrenin kana daha hızlı karışmasını sağladığımız bir aşımız var. O aşıyı yaptıktan sonra kök hücre sayılarımız tutarsa o zaman normal bir kan bağışı gibi, bir aferez bağış gibi sadece kök hücresini alacağımız bir makineye bağlıyoruz, oradan aferez şeklinde bağışını kabul ediyoruz."

Huriye Aksoy, bu yöntemin hastanın ihtiyacına göre değiştiğini belirterek, doktorların kemik iliğinden alınmasını öngörmesi halinde de hastane koşullarında kalça kemiğinden laparoskopik yöntemle kök hücre alınabildiğini söyledi. Aksoy, "Kök hücrede eğer kan bağışı şeklinde alıyorsak, kişi 4 saatlik kan bağışını yaptıktan sonra kendini iyi hissederek ayrılabilir. Sadece ilk bir haftalık dönemde belki nezle, grip gibi bulgular geçirebilir ama kişinin hayatını kurtarmak nezle gripten daha önemli o yüzden çok sıkıntılı değildir, kişiyi tehlikeye sokacak herhangi bir durum da yoktur" dedi.

Aksoy, kemik iliğinden alınması halinde ise bağışçının bir gün hastanede önlem amaçlı müşahede altında tutulabileceğini belirtti.

Kampanyanın Öykü bebek ve başka hastalara da çok büyük umut olacağını dile getiren Aksoy, "Ne kadar çok kök hücre bağışımız olursa eşleşme oranımız, uyum sağlama oranımız o kadar yükselir" ifadelerini kullandı.