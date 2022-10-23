Cumhuriyet Akademisi'nin temeli Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla atılacak

Yenimahalle Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100'üncü yaşını anmak amacıyla projelendirdiği 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi'nin temeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı törenle atılacak.

Yenimahalle Belediyesi, gençlerin ve çocukların çağın gereklerine uygun olarak eğitim almalarını sağlamak amacıyla ilçe tarihinin en büyük yatırımının temelini atıyor. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı temel atma töreninde Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan konser verecek. Sevcan Orhan'ın yanı sıra Yenimahalle kreşlerinde eğitim gören çocuklar hünerlerini sergileyecek. Yaklaşık 10 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan tesis Yenimahalleli gençlerin kültürel, sosyal, sağlık, bilişim ve spor gibi alanlarda çağdaş eğitim sistemine uygun olarak eğitim alması için hizmet verecek. Tesiste 750 kişilik konferans salonu, gençlik ve çocuk kütüphanesi, spor, proje geliştirme, kariyer, sanal gerçeklik, endüstriyel tasarım, sanat-tasarım, dijital tarım, enerji ve çevre, dron pilotluğu gibi kişisel gelişim akademileri bulunacak.

“Gençler, dijital eğitimler alarak çağdaş eğitimden yararlanacak”

Cumhuriyet Akademisi'nin tam bir eğitim kampüsü olarak hizmet vereceğini vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “2 yıl içinde hizmete açacağımız bu akademide gençlerimiz dünya gençleriyle eşit şartlarda yarışmak için bilimsel eğitim alacaklar. Yenimahalle'nin gençleri, normal derslerin yanında dijital eğitimler de alarak çağdaş eğitim fırsatlarından yararlanmış olacak. Geleceğimize ışık tutacak akademinin temel atma törenine tün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.