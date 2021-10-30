Cumhuriyet Bayramı'nda Mamak meşalelerle kırmızı beyaza büründü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara Mamak'ta gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Mamaklıların katılımı ile akşam saatlerinde fener alayı düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Mamak'ta gün boyu çeşitli etkinliklerin yapıldı. Akşam saatlerinde binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi. Şahap Gürler Pazar yerinde, sin sin ateşinin çevresinde toplanan vatandaşlar, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterileriyle cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Fener alayına, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve binlerce vatandaş katıldı.

“Cumhuriyet meşalesi ilelebet yanacak”

Cumhuriyetin ve demokrasinin meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün 29 Ekim. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıl dönümü. Fener alaylarımızla, kutlamalarımızla hep beraber var olduğumuzu, bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu bir kere daha göstermiş olduk. Bu iradeyle hem dosta güven vereceğiz hem de düşmana korku salacağız. Al bayrağımız gökyüzünde dalgalansın, ezanımız kıyamete kadar yankılansın devletimiz kıyamete kadar var olsun” diye konuştu.