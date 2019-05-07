“Cumhuriyet devrinin bir serhat vilayeti Hakkâri” sempozyumu sona erdi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından Hakkari Valiliği, Hakkari Üniversitesi ve Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde 2-4 Mayıs tarihlerinde, “Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri” başlıklı uluslararası sempozyumu gerçekleşti.

Sempozyum, Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari'nin geçmişte kötü bir imaja sahip olduğunu ancak artık daha farklı tanındığını belirtti. Akbıyık, “Tarihimizin, kültürümüzün bilinmesinde, ilimizin tanıtılmasında, gelişmesinde birçok sorunun çözülmesinde önemli bir katkı sunacak olan bu sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş konuşmasında, “Türkiye'nin doğu ucunda birçok farklı kültür ve medeniyetin bir araya geldiği, aynen bu dağların bu coğrafyayı bir araya getirmesi gibi çok farklı kültür ve medeniyetlerin birbirinden etkilendiği bir coğrafyadır Hakkari” şeklinde konuştu.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan ise “Bir coğrafya düşününüz ki etrafı dağlarla çevrilmiştir. Hayali siz tahmin edin. Konusu şehir olan sempozyumlarda alan hayli geniştir. Şehrin tarihi, kültürü, sanat ve sosyal hayatı, ulaşımı, zirai potansiyeli, hayvancılık faaliyetleri, sanayi ve ticareti, coğrafi konumu uzar gider. Bütün bu başlıklar bir şehir sempozyumunda ele alınması gereken konulardır. Bu özelliği ile şehir sempozyumları yerel tarihe önemli bir katkı sunar, şehir tarihinin kılcal damarlarına nüfuz etmeye imkan sağlar. Hakkari sempozyumunda bu geniş alanda muhtelif başlıklar altında önemli bilgiler sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarından sonra gerçekleştirilen “Hakkâri'ye Dair” başlıklı oturumda, 1960'lı yıllarda Hakkari'de görev yapmış olan emekli öğretmen Tahsin Dinç ve TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan birer konuşma yaptı. 3 ayrı salonda 14 bilimsel oturumun yapıldığı sempozyumda 57 bilim insanı Hakkari'yi farklı perspektiflerle ele alan önemli bildiriler sundu. Sempozyum kapsamında sosyal organizasyonlara da yer verildi. Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğu'nun düzenlediği performans, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. 10. Köy Tiyatro Topluluğu ile Hakkari Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun sahneledikleri oyunlar da sempozyuma renk kattı. Farklı çalışma alanlarından gelen katılımcıların sunumlarıyla Hakkari'ye dair yeni bilgilerin ortaya konduğu sempozyum, Hakkari Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile Hakkari protokolü tarafından büyük ilgi gördü.