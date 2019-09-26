Cumhuriyet Devrinin Serhat Vilayeti Ağrı Uluslararası Sempozyumu yapılacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği bir şehir sempozyumu olan Hakkari'nin ardından gelecek yıl da; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde 20-22 Nisan 2020 tarihlerinde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden bilim insanlarının katılımı ile “Cumhuriyet Devrinin Serhat Vilayeti Ağrı Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecek.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Cumhuriyet Devrinin Serhat Vilayeti Ağrı Uluslararası Sempozyumu'nun amacı, geçmişten günümüze Ağrı'nın tarihî, idari, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını inceleyen araştırmacılara çalışmalarını sunabilecekleri; ulusal ve uluslararası düzeyde duyurup tanıtabilecekleri bir ortam sağlamak olarak belirlendiği bildirildi.

Sempozyumun konu başlıkları ise; tarihî ve coğrafi açıdan Ağrı, Ağrı'nın idari ve siyasi yapısı, Ağrı'nın ekonomik yapısı, Ağrı'nın sosyal ve kültürel yapısından oluştuğu kaydedildi.

Sempozyum ilanı başta olmak üzere tüm duyurular Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığın genel ağ sayfası ile sosyal medya hesaplarında bulunduğu kaydedildi.