Cumhuriyet tarihinin ilk 5 aylık ihracat rekoru kırıldı

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Mayıs ayı ihracatımızla beraber, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ocak-mayıs dönemi ihracatını da gerçekleştirmiş olduk. Son 12 ayda 193 milyar 267 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar doların üzerinde bir seviyeye eriştik. İnşallah, 200 milyar dolarlara hep birlikte ulaşacağız'' dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş‘un katılımıyla mayıs ayı geçici dış ticaret verilerini, Ankara'da düzenlediği toplantıyla açıkladı.

İş günü sayısı düşmesine rağmen en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, mayıs ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla, 16 milyar 480 milyon dolara ulaştı. Nisan ayı ile beraber son beş ayı üst üste rekorla kapatan ihracat ailesi, geçtiğimiz ay bayram ve hafta sonu tatillerinin iş günü sayısını düşürmesi ve tam kapanma tedbirlerine rağmen tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdi. Türk ihracatçı, bu yılın ocak-mayıs döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 85 milyar 220 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk 5 aylık ihracatına imza attı. Son 12 ayda, bir önceki aynı döneme göre, yüzde 16,6 artışla 193 milyar 267 milyon dolarlık ihracata imza atan ihracat ailesi, 200 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerlendiğini gösterdi.

“İhracatçımızın hızla aşılanması önem arz ediyor”

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değinmeden önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme döneminin Türkiye ve ülke ihracatına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Haziran ayında inşallah hızlı bir aşılama kampanyasıyla beraber, normalleşme hız kazanacak. Bu noktada, ihracat ailesi dünyanın birçok noktasıyla doğrudan teması olması nedeniyle risk altında. Ayrıca, önemli pazarlarımızın aşı pasaportu uygulamasına başlamış olması, pazara erişimi noktasında çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. İhracat ailemiz, hükümetimizden, bu minvalde, aşılama programında öncelikli gruplar arasına dahil edilmeyi talep etmektedir. Özellikle yeşil pasaport hamili ihracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm hükümetimize, pandemi dönemi boyunca ihracat ailesine vermiş oldukları desteklerden ötürü şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Büyümeye ihracattaki artışlar öncülük etti”

Pazartesi günü açıklanan büyüme rakamlarının Türkiye ekonomisinin gücünü ortaya koyduğunu dile getiren Gülle, “Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi, beklentilerin de üzerinde bir performansla yüzde 7 büyüdü. Bu büyümeye, ihracattaki ve sanayi üretimindeki artışlar öncülük etti. Net ihracatın ilk çeyrekte büyümeye katkısı yüzde 1,1 seviyesinde oldu. Ayrıca, OECD'nin en güncel Ekonomik Görünüm raporuna göre, Türkiye; ekonomik olarak pandemi öncesine en hızlı dönecek ikinci ülke konumunda. Böylesi olumlu veriler, ihracatçılarımızı, pandemi sonrası dönem için daha da heyecanlandırıyor. İhracatçılarımız her zaman daha yükseği hedefleyerek, çalışmaya, üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyorlar.

İhracatta rekorla kapattığımız nisan ayından sonra, mayıs ayında da, oldukça başarılı bir performans ortaya koyduk. İhracat ailesi olarak, 17 günlük tam kapanma dönemine ve takvimin olumsuz iş günü etkisine rağmen, mayıs ayında en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdik. Yılın ilk dört ayını da ihracatta rekorla kapattık. Geçtiğimiz ay, 2021'i ihracatın yılı yapacağımızı söylemiştik. Hamd olsun bu ay da, ihracat ailesi hedeflerinin peşinde, kararlı mücadelesini sürdürdü. Aynı zamanda, mayıs ayı ihracat rakamımızla beraber, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ocak-Mayıs dönemi ihracatını da gerçekleştirmiş olduk. Her zaman daha ileriye gitmek, daha iyisini hedeflemek, bu aile için köklü bir gelenek” diye konuştu.

6 kıtaya 76 sanal ticaret heyeti

Gülle, ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak, çalışmalarına hızla devam ettiklerine ve TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, 6 kıtada, 61 ülkeye, 76 sanal ticaret heyeti ve 11 sanal fuar düzenlediklerine dikkat çekti. Gülle, ihracatçıların pazarlara kolaylıkla ulaşabilmeleri ve Türk bayrağını dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırabilmeleri için, ticaret diplomasisi faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

İlk 5 ayda ihracat 85 milyar doları geçti

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Mayısta ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 65,5'lik artışla, 16 milyar 480 milyon dolar oldu. Yılın ilk 5 ayında ise ihracatımız, yüzde 38,3'lük artışla 85 milyar 220 milyon dolara ulaştı. Son 12 ayda 193 milyar 267 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar doların üzerinde bir seviyeye eriştik. İnşallah çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara hep birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

25 sektör ihracatı artırdı; Çelik sektörü liderliğe yükseldi

Mayıs ayında sektörlerin performansı ile ilgili Gülle, şunları söyledi: “Bir önceki yılın aynı ayına göre, 25 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Çelik sektörümüz ise, 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracatla, tarihinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı. Bu ay; 2 milyar 131 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörümüz liderliğe yükselirken, 1 milyar 882 milyon dolara ulaşan Otomotiv sektörümüz ikinci, 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan Çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. Mayıs ayında en güçlü artış performansına imza atan sektörler; yüzde 134 artışla 136 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat sektörü; yüzde 114 artışla 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan Çelik; yüzde 113 artışla 490 milyon dolara ulaşan Mücevher sektörleri oldu”.

175 ülkeye ihracatımız arttı

Mayıs ayında Türk ihracatçısının, ülke bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığına vurgu yapan Gülle, “175 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Mayıs ayında, ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 405 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 149 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 105 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler ise; 545 milyon dolarlık artışla Birleşik Krallık, 486 milyon dolarlık artışla Almanya ve 450 milyon dolarlık artışla İspanya oldu. Mayıs ayında, ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracatımızın yüzde 71 artışla, 6,8 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,2 pay aldığını görüyoruz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının, mayıs ayı ihracatımızdaki payı ise, yüzde 55,8 oldu. Mayıs ayında, diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2,4 milyar dolar; Afrika kıtasının tamamına 1,6 milyar dolar; Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar; Kuzey Amerika'ya ise 1,3 milyar dolarlık; ihracat gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Fransa ve Almanya'ya otomotiv ihracatı arttı

Gülle, Birleşik Krallık'a mücevher ihracatının 146 milyon dolar, İspanya'ya hazır giyim ihracatının 144 milyon dolar, Almanya'ya otomotiv ihracatının 136 milyon dolar, Çin'e madencilik ihracatının 100 milyon dolar ve Fransa'ya da otomotiv ihracatının ise 97 milyon dolar arttığına dikkat çekti. Gülle, İstanbul'un çelik ihracatının 520 milyon dolar, Kocaeli'nin kimyevi maddeler ihracatının 392 milyon dolar, İstanbul'un hazır giyim ihracatının 378 milyon dolar, Bursa'nın otomotiv endüstrisi ihracatının 310 milyon dolar ve İstanbul'un kimyevi maddeler ihracatının da 298 milyon dolar arttığını sözlerine ekledi.

68 il ihracatını artırdı; 3 il rekor kırdı

Muğla, Karabük ve Burdur tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını, mayıs ayında gerçekleştirdiğini aktaran Gülle, şöyle devam etti: 68 ilimiz ihracatını artırdı. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum. Mayısta, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; yüzde 72 artışla 6 milyar 577 milyon dolarla İstanbul, yüzde 104 artışla 1 milyar 174 milyon dolarla Bursa, yüzde 81 artışla 1 milyar 128 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar; yüzde 413 artışla 27 milyon dolara ulaşan Rize, yüzde 241 artışla 41 milyon dolar ihracat yapan Osmaniye ve yüzde 215 artışla 37 milyon dolarlık ihracata imza atan Çorum oldu”.

İhracat ailesine 1210 yeni firma katıldı

İhracat ailesine yeni katılımlar da her ay olduğu gibi mayısta da hız kesmedi. 1210 firma, mayıs ayında ilk kez ihracat yaptı. İhracata yeni başlayan bu firmalar, mayıs ayında 60,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı 7 bin 577'ye ulaştı. Bu firmalar toplamda 773 milyon dolar ihracat yaptı. Genel tabloya göre ise, ay içerisinde toplam 39 bin 501 firma ihracat gerçekleştirdi. Mayısta, miktar bazında ihracat ise; geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 37,1 artarak, 14,7 milyon ton olarak gerçekleşti.

Paritedeki artış ihracata pozitif yansıdı

Son dönemde Euro/Dolar paritesindeki artış, ihracata pozitif yansıdı. Mayıs ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 695 milyon dolar olarak gerçekleşti. Euro/Dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da devam etmesi öngörülüyor.

179 ülkeye Türk Lirası ile ihracat

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 179 ülkeye toplam 4,75 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 335 firmamız ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. İhracat ailesi, ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edecek.