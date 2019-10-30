Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü Pursaklar'da coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96'ncı yıl dönümü Selçuklu Kültür Merkezi'nde yapılan programla kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Selçuklu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kutlamalara; İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Vekilimiz Ahmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, İlçe Müftüsü Nizamettin Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, “Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte kurduğumuz ve 96. yıldönümünü idrak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için yine hep birlikte var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyeti'nin bekâsı için yurtiçinde ve sınır ötesinde cansiperane mücadele veren kahraman Mehmetçiğimizi ve yine her alanda devletimizi yüceltmek için çalışan her bir devlet adamımızı, tabi ki tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Yine tarihimiz boyunca vatan, millet ve mukaddes değerleri uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi de şükranla yâd ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız törende yaptığı konuşmada, “Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde bir kez daha kutlamanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu gurur günümüzü ve coşkumuzu bizimle paylaşan tüm dostlarımızın Cumhuriyet Bayramını can-ı gönülden tebrik ediyorum'' dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, şiirlerin okunması, günün anlam ve önemini belirten müzik ve gösteriler ile halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından sona erdi.