Cumhuriyetin 100'üncü yılına kadar 100 adet yeraltı barajı inşa edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeraltı barajlarına dikkat çekmek ve faydalarını kamuoyuyla paylaşmak adına düzenlenen “Yeraltı Barajları Eylem Planı” adlı tanıtım toplantısına katıldı. Yeraltı suyunun hem rezerv hem de kalite açısından korunması adına büyük önem taşıyan eylem planı kapsamında Türkiye genelinde 100 adet yeraltı barajının inşa edilmesi hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Prof. Dr. Veysel Eroğlu Eğitim ve Sergi Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında söz alan Bakan Pakdemirli, konuşmasına DSİ'nin son 17 yılda yaptığı hizmetleri hatırlatarak başladı. Pakdemirli bu süre içerisinde “563 adedi baraj, 547 adedi HES, 347 adedi gölet ve bent, bin 332 adet sulama tesisi başta olmak üzere, 8 bin 31 tesis ve proje hizmete alınmıştır” dedi.

6 ayda tamamlanan 242 tesis ile 52 bin 951 hektar alan sulamaya açıldı

Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında İlan Edilen Eylem Planlarının da dönemlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek yeni hedefleri açıkladı. Pakdemirli, “Su medeniyettir. Su keyfi değil, mecburiyettir. Suyun hayat, hayatında su olduğu klişe değil hakikattir. Uzay Bilimleri araştırmalarında bir arazide yahut buluntuda aranan ilk şeyin su olması bu hakikatin en dikkate değer kanıtıdır. Yakın bir gelecekte göreceğiz ki savaşların büyük bir kısmı su yüzünden çıkacak. Suyun önemi ve gereği konusunda saatlerce konuşmak mümkün fakat biz bu durumu idrak ettiğimiz için bu toplantıyı yapıyoruz. Birinci üç aylık eylem planında: Tamamlanan 43 adet tesis ile 10 bin 530 hektar alanı sulamaya açtık. Yıllık 33 milyon 915 bin TL zirai gelir artışı ve 5 bin 23 kişiye istihdam sağladık. 344 bin kişiye içme suyu sağladık. 73 bin 498 kişiyi ve 153 hektar alanı taşkınlardan koruduk. 39 bin 133 hektar tarım arazisinin toplulaştırılmasını yaptık” şeklinde konuştu.

İkinci ve üçüncü üç aylık eylem planından da bahseden Pakdemirli, “Tamamlanan 199 adet tesis ile 42 bin 421 hektar alanı sulamaya açtık. Yıllık 365 milyon 90 bin 470 TL zirai gelir artışı ve 43 bin 5 kişiye istihdam sağladık. 2 milyon 796 bin 724 kişiye içme suyu sağladık ve 1 milyon 56 bin 556 kişiyi taşkınlardan koruduk. Üçüncü altı aylık eylem planında: Tamamlanmasını planladığımız, 32 adet tesis ile 17 bin 911 hektar alanı sulamaya açmayı ve yıllık 132 milyon TL zirai gelir artışı sağlamayı; 4 milyon kişiye içme suyu sağlamayı ve 11 bin kişiyi taşkınlardan korumayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ‘Gıda Üretim Üssü' yapacağız”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Sulanmadık arazi bırakmamak, şehirlerimizin içme suyu problemine köklü çözüm, asrın projesi ile yavru vatana can suyu, hidroelektrik enerjide dev hamleler, taşkın koruma tesisleri, atık su arıtma tesisleri, toplulaştırmada başarıyı yakalamak, Afrika'ya can suyu, Cibuti Amboulı Dostluk Barajı, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında; Suriye'de Çobanbey El-Bab içme suyu ihalesi ve GAP'la, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ‘Gıda Üretim Üssü' yapmayı hedefliyoruz.”

“100 adet yeni yeraltı barajı inşa edilecek”

Bakan Pakdemirli, yer üstüne inşa edilen klasik barajlara oranla daha düşük maliyetle inşa edilebilen yeraltı barajlarının yapımına, ülkemizde 70'li yıllarda başlandığını ve şu ana kadar sadece 10 civarında yeraltı barajı yapıldığını belirtti. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında 100 adet yeraltı barajı inşa edileceğini söyleyen Pakdemirli, başlatılan eylem planıyla; İzmir, Aydın, Mardin, Ankara, Konya, Çankırı, Malatya, Elazığ, Edirne, Tekirdağ, Bartın, Balıkesir başta olmak üzere birçok şehirde 100 adet yer altı barajı inşa edileceğini duyurdu.

Pakdemirli “100 proje ile yaklaşık 50 milyon metreküp su depolanacak, bu suyun tamamı içme suyuna tahsis edilmesi halinde, 750 bin kişiye içme suyu sağlanabilecek, tamamı sulamaya tahsis edilmesi halinde ise, 80 bin dekar arazi sulanabilecek ve yıllık 60 milyon TL net zirai gelir artışı sağlanabilecektir” dedi.

"Yeraltı barajlarının hem maliyeti düşük hem de yapım süresi kısa"

Suyun, topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu alanlarda, çevre dostu yeraltı barajlarının yapımına başlanacağını belirten Pakdemirli, 11'inci Kalkınma Planına, yeraltı su havzaları ve barajlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların da eklendiğini söyledi. Yeraltı barajının ne demek olduğunu da; “suyun bulunduğu akiferin tabanına kadar, bir perde veya kil dolgu inşa edilerek, bu yapının gerisinde suyu depolayıp, ihtiyaç anında kullanmamızı sağlayan, kıyı bölgelerimizde, yeraltından suyun denize boşa akıp gitmesini ya da tatlı suyun tuzlanmasını önleyen mühendislik yapılardır” diye tanımladı. Bu yapıların hem maliyeti düşük hem de yapım sürelerinin oldukça kısa olduğunu da sözlerine ekledi.

"Su sürdürülebilir kalkınmanın temel taşıdır"

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, gerçekleştirilen eylem planında katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti. Aydın, “Su hayatımızı idame ettirebilmek için vazgeçilmez bir nimettir. İnsan vücudu yiyecek olmadan haftalarca dayanabilir fakat su olmadan sayılı günler hayatta kalınabilir. Su sürdürülebilir kalkınmanın temel taşıdır. Küresel iklim değişikliğinin yaşandığı dünyada ülkemiz yarı kurak iklim kuşağında yer alan ve kullanılabilir su miktarı açısından bakıldığında su stresi altında olan bir ülkedir. Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını önemli kılmaktadır. Bu sebeple suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde yatırımlar planlayıp, Bakanımızın talimatlarıyla yeraltı barajlarının yapımına önem vereceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye katılımlarından dolayı hediye takdim etti. Daha sonra Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet, sergi salonunu gezerek yapılan planlarla ilgili bilgi aldı.

“Yeraltı Barajları Eylem Planı” tanıtım toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın yanı sıra; Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, çok sayıda Bakanlık personeli ve DSİ personeli katıldı.