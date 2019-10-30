Cumhuriyet'in kalbinde coşkulu kutlama

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Cumhuriyet'in ilan edildiği 1. Meclis'in önünde yakılan 96 meşale ile TBMM'ye yüründü.

Altındağ Belediyesi tarafından Ulus'ta bulunan 1. Meclis Binası önünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet'in ilan edildiği 1. Meclis'in önünde yakılan 96 meşale ile TBMM'ye yüründü. Coşkulu kalabalık TBMM önünde İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Yoğun bir katılımın olduğu programda gençler, seğmen gösterisi de yaptı. Altındağ'ın Cumhuriyet'in de kalbi olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Cumhuriyetimizin 96. yılını Altındağ'da büyük bir coşku ile kutladık. 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimizle bu anlamlı günde bir ve beraber olduk" dedi.

Altındağ'da 29 Ekim kutlamaları bu kadarla sınırlı kalmadı. Aydınlıkevler Mahallesi ay yıldızlı Türk bayrakları ile donatıldı. Aydınlıkevler Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Balcı, esnafı tek tek dolaşarak Türk bayrağı hediye etti. Esnaf ve vatandaşlar Başkan Balcı'nın hediye ettiği Türk bayrağını evlerinin ve dükkânlarının camlarına astı.

Ayrıca Altındağ Belediyesinin ev sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şair Baki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, İnönü Lisesi öğrencileri Milli Mücadele'yi konu alan oratoryo gösterisini sergiledi. Marşların hep bir ağızdan okunduğu programa Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer de katıldı.

Örnek Mahallesi'nde atıl durumdaki 75. Yıl Cumhuriyet Parkı'nı yenileyen Altındağ Belediyesi, içerisinde oyun grupları, yeşil alan, banklar ve kamelyaların yer aldığı parkı da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların kullanımına sundu. Cumhuriyet Parkı'nda çocuklarla buluşan Belediye Başkanı Balcı, vatandaşlarla da sohbet etti.