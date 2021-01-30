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Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi’nin açıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin açıldığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in katıldığı törenle açıldığını duyurdu.

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