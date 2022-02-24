Daha temiz bir çevre için Whatsapp ihbar hattı ile ‘Birlikte Çözelim'

Ankara Polatlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaşlara hizmet verebilmek için ‘Birlikte Çözelim' parolasıyla Whatsapp İhbar Hattı uygulamasını hizmete sundu.

Polatlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaşlara daha hızlı, daha kaliteli, anında ve online hizmet verebilmek için şehrin temizliğine ve çevreye dair problemleri yerinde tespit ederek çözüme kavuşturmak amacıyla ‘Birlikte Çözelim' parolasıyla Whatsapp İhbar Hattı uygulamasını Polatlılıların hizmetine sundu. 0533 133 02 02 Numarası ile tüm Polatlılılara Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne cep telefonları üzerinden anında ulaşma imkanı sağlayan Whatsapp İhbar Hattı Temizlik Ekipleri ile vatandaşlar arasında anlık haberleşmeyi sağlayan bir köprü olacak. Tüm Polatlılı vatandaşlar anlık olarak temizlik ve çevreye dair tüm şikayetlerini Polatlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne fotoğraf çekerek ve şikayetin bulunduğu lokasyonu konum paylaşarak iletebilecekler. 7/24 çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak bilgi sisteminde toplanacak tüm şikayetler anında çözüme kavuşturulacak.

Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Kurnaz, “Sorunları birlikte çözmek için tüm kıymetli hemşehrilerimizi Whatsapp ihbar hattımızı kullanmaya davet ediyorum”

Polatlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Kurnaz konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, “Belediye Başkanımız Mürsel Yıldızkaya'nın talimatı doğrultusunda, kıymetli hemşehrilerimizin günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen cep telefonları ile bizlere anlık olarak ulaşmalarını sağlamak, çevre ve temizliğe dair problemleri daha hızlı çözüme kavuşturmak amacıyla Whatsapp İhbar Hattı uygulamasını hayata geçiriyoruz. 0533 133 02 02 Numarası üzerinden bizlere ulaşan tüm şikayetleri mesai mefhumu tanımadan çalışan ekiplerimiz aracılığı ile cevaplandırmaya ve çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Tüm hemşehrilerimizi, istek ve şikayetlerini Whatsapp uygulaması üzerinden bizlere ulaştırmaya, sorunları daha hızlı bir şekilde birlikte çözmeye, belediyemize online olarak her an daha yakın olmaya davet ediyorum” dedi.