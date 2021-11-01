Daha temiz Pursaklar

Vatandaşların sağlığı adına çalışmalarını titizlikle sürdüren Ankara Pursaklar Belediyesi, araç filosuna dâhil ettiği "Çöp Konteyneri Yıkama Aracı" ile hizmet yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi ilçe genelinde cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerini kötü kokudan arındırmak ve hijyenik bir ortam sağlamak adına araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Envanter katılan "Çöp Konteyneri Yıkama Aracı" ile konteynerlerin daha hijyenik daha hale getirip etrafa kötü koku yayılmasını da önleyerek, Pursaklar'ın farklı mahallelerinde gün aşırı çalışmalarını sürdürüyor.

İşlem sırasında çevre dostu aracın içine alınan konteynerler sıcak su ile yıkanıp, pis suyu ise kendi içerisinde barındırarak dışarı vermiyor. Temizleme işlemi sayesinde çöp konteynerlerindeki pis koku ve sinek oluşumunun yanı sıra görüntü kirliliğinin de önüne geçilmiş oluyor.

Yerinde, hızlı ve etkin temizlik

Çöp konteynerlerinin artık daha hijyenik olacağını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçemizdeki temizlik kalite standardını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla aldığımız çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracımız hizmete başladı. Bu aracımız sayesinde çöp konteynerlerinin yerinde, hızlı ve etkin bir şekilde temizliğini yaparak, görüntü kirliliği ve koku oluşumunu engellerken, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunacak. Çöp konteynerlerinin hijyenik olması için alınan yeni aracın Pursaklar'da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.