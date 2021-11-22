Daha yeşil bir Kahramankazan için el ele verdiler

Kahramankazan Belediyesi ve ilçede üretim yapan bir fabrika, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kahramankazan Belediyesi Kayı Mahallesi Ağaçlandırma Bölgesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında, 2 bin mavi selvi fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinliğe yaklaşık 150 fabrika çalışanı ve aileleri ile belediye çalışanları katıldı. Belediye tarafından hazırlanan alanlara fidan diken çalışanlar ve aileleri, daha sonra bu fidanlara can suyu verdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, böylesine anlamlı bir etkinliğe destek olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 30 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Başkan Oğuz, “Daha yeşil bir Kahramankazan için el ele verdik. Toprakla buluşturduğumuz fidanlara gözümüz gibi bakacağız. Fidanlarımız doğaya can, insana nefes olacak. Fidanlarımız geleceğe nefes olacak. Bu anlamlı etkinliğe emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Firma yetkilisi Faruk Akpınar da desteklerinden dolayı belediyeye teşekkür ederek, önümüzdeki senelerde de fidan dikmeye devam edeceklerini söyledi.