Daha yeşil bir Keçiören için kollar sıvandı

Karargâhtepe Mahallesi'nde Bilge Akgül Hatıra Ormanı'ndaki yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda toplam 140 adet fidanın dikim törenine katılan Başkan Altınok, çocukların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Çocuklar, veliler, öğretmenler ve vatandaşların katıldığı fidan dikim töreninde Karargâhtepe Mahallesi'nin önemine değinen Başkan Altınok, “Cumhuriyetimiz burada kuruldu. Burası ilk Genelkurmay karargâhımız. 27 Aralık 1919'da Atatürk Ankara'ya ilk geldiğinde aslında Keçiören'e geliyor. İstiklâl mücadelesini buradan yönetiyor, devletin kuruluş temellerini burada atıyor” diye konuştu.

"Medeniyetler şehirlerden geçer"

Yeşil alanların kuşaklar arası miras olduğunu ve medeniyetlerin şehirlerden geçtiğinin altını çizen Altınok, "Bizler de yeşil alanlarımızın sayısını artırmaya dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keçiören'de inşallah herkesin bir dikili ağacı olacak. Hedeflerimiz doğrultusunda insan ile doğayı yakınlaştırmaya, doğa mirasına sahip çıkmaya ve 2023, 2053, 2071 Türkiye'sini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Yerel yönetimler olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını ne kadar artırırsak, hem ülkemizi hem de dünyamızı gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde hazırlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, çocuklarla birlikte ladin, sedir, mavi servi, leylandi, karaçam, akçağaç türü fidanları toprakla buluştururken, ilk can sularını da verdi. “Çocuklar hem çiçek, hem melek hem de gelecektir” diyen Altınok, onlardan ağaçları koruma sözü aldı.