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Darbeci Hafter yaverini katliam için gönderdi

Libya’da Hafter’in yaveri Boutigan’ın toplu mezarların sorumlusu iki tugaydan biri olan 106’ncı Tugay Komutanlığına tugay komutan yardımcısı olarak atandığı öğrenildi.

Libya'da Hafter'in yaveri Boutigan'ın toplu mezarların sorumlusu iki tugaydan biri olan 106'ncı Tugay Komutanlığına tugay komutan yardımcısı olarak atandığı öğrenildi. Libya'daki kaynaklar, darbeci Hafter'in YB. Boutigan'a yeni katliamlar için emir verdiğini iddia etti.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya'nın doğusundaki isyancıların Darfur katillerinin başı Hafter'in yaveri Yb. Safwan Ali Muhammed Boutigan'ı toplu mezarların sorumlusu iki tugaydan biri olan 106'ncı Tugay Komutanlığına tugay komutan yardımcısı olarak atadığı öğrenildi. Kaynaklar, Libya'daki kaynaklarca darbeci Hafter'in Yb. Boutigan'a yeni katliamlar için emir verdiğini, bunun işaretlerinin de Libya'nın bağımsızlığının yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada belli olduğunun iddia edildiğini bildirdi. Kaynaklar, kendilerine karşı çıkan kabileleri kanlı biçimde cezalandıran milisler ile Birleşmiş Milletler raporlarına göre Darfur'da katliamlara imza atan Sudanlı Cancavid militanları ve binlerce Çadlı isyancıdan oluşan darbeci Hafter güçlerinin daha önce Tarhuna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu tutulduklarını hatırlatarak, yeni talimatları uygulayabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

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