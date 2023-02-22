DASK'ın yapacağı hasar ödemesinden kalan parayı sigorta şirketleri ödeyecek

Quick Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karayel, 1 milyon liraya satılabilen bir evin ne kadarını DASK'ın ödeyeceğini ne kadarını ise sigorta şirketinin ödeyeceğini anlattı. Karayel, metrekare hesabının yapılmasının ardından DASK'ın yaptığı hasar ödemesinden kalan tutarı sigorta şirketleri tarafından ödeneceğini, fark kalması durumunda ise bu bedelin arsa bedeli olduğunu dile getirdi.

Türkiye, 6 Şubat'ta sabah saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve öğle vakti saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Bunun üzerine depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 481 bin 865 binada yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Hasar tespit çalışması tamamlanan 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Hatay'da 15 bin 248, Kahramanmaraş'ta 12 bin 980 ve Gaziantep'te 12 bin 964 binanın acil yıkılması gerektiği bildirildi. Evleri hasar gören depremzedeler ise Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) zorunlu deprem sigortasının zararlarının ne kadarını karşıladığını, sigorta şirketlerinin ise zararlarını ne kadar karşılayacağını ve araçlarında meydana gelen hasarın karşılanıp karşılanmayacağını merak ediyor. Quick Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karayel ve Quick Sigorta Oto Sigortaları Koordinatörü Direktörü Seyda Köksal, İHA muhabirine söz konusu soruları değerlendirdi.

"Deprem bölgesinde 493 bin kasko, 463 bin iş yeri ve konut poliçesi bulunuyor"

Quick Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karayel, Quick Sigorta'nın Türkiye genelinde 8 bin 385 işletmeye ve 3 bin 776 konuta, depremin etkilediği 11 ilde ise bin 117 konuta ve bin 451 işletmeye teminat sağladığını belirterek, deprem bölgesinde ise 493 bin adet kaskonun 463 bin adet ise iş yeri ve konut poliçesinin bulunduğu bilgisini verdi.

Karayel, deprem sigortası olarak bilinen DASK poliçelerinin, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu dahilindeki bağımsız bölümlerine, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalara, bu binalar içinde yer alan ticarethanelere, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümlere ve doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan ya da verilen kredi ile yapılan meskenlere teminat sağladığını söyledi.

"DASK'ın ödediği tutar, hasar gören betonarme yapılarda metrekare birim bedeli karşılığı 3 bin 16 lira"

Karayel, bahse konu tanım içindeki tüm yapıların, ticari işletmeler de dahil olmak üzere DASK poliçesinden faydalanabileceğine dikkati çekerek, "DASK poliçeleri, sigortalı bağımsız bölümün metrekaresinin DASK'ın belirlediği yapı tarzına göre metrekare birim bedeli karşılığını alır. Her halükarda bu bedel, belirlenen azami bedeli geçemez. 25 Kasım 2022 tarihindeki tebliğ öncesi betonarme yapılan için metrekare birim bedeli bin 508 lira, diğer yapı tarzları için metrekare birim bedeli bin 40 lira ve azami tazminat tutarı ise 320 bin liraydı. Bu tarihten sonra çıkan tebliğ ile betonarme yapılarda metrekare birim bedeli 3 bin 16 lira, diğer yapı tarzları için 2 bin 80 lira ve azami tazminat tutarı da 640 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu tebliğ öncesi yapılan poliçelerde güncel limitlerin geçerli olabilmesi için zeyilname ile bedel güncellemesi yapılmış olması şartı aranır" ifadelerini kullandı.

DASK'ın yaptığı hasar ödemesinden kalan parayı sigorta şirketi ödeyecek

Karayel ayrıca, 1 milyon liraya satılabilen bir evin ne kadarını DASK'ın ödeyeceğini, ne kadarını ise sigorta şirketinin ödeyeceğini anlattı. Karayel, metrekare hesabının yapılmasının ardından DASK'ın ödediği ücretin kalanını sigorta şirketinin yaptığı hesapların ardından ödeyeceğini, kalan farkında ise arsa bedeli olduğunu dile getirdi.

"Sigortalılar, poliçelerinin tanzim edildiği sigorta şirketleri veya yetkili acentelerinden hasar ihbarlarında bulunabilir"

DASK poliçelerinin, sadece yıkılan binalar için değil, kısmi hasara uğrayan binaların hasarını da karşıladığını kaydeden Karayel, "Deprem hasarlarında DASK poliçeleri olan ve depremde binaları hasar gören sigortalılarımız, ALO DASK 125, DASK kurumunun internet sitesinden DASK adına zorunlu deprem sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketi, yetkili acentelerinden veya e-Devlet üzerinden hasar ihbarında bulunabilir. Deprem teminatı içeren herhangi bir konut ve iş yeri poliçesi olan sigortalılar, poliçelerinin tanzim edildiği sigorta şirketleri veya yetkili acentelerinden hasar ihbarlarında bulunabilir" diye konuştu.

"Aracı hasar gören bir kişinin halihazırda kasko poliçesi yoksa yürürlükte bulunan trafik sigortası bu hasarı maalesef ödemez"

Quick Sigorta Oto Sigortaları Koordinatörü Direktörü Seyda Köksal, deprem bölgesini kapsayan 11 ilin tamamında toplam sigortalılık oranının yüzde 7,5 civarında olduğu bilgisini vererek, "550 bin civarında kasko poliçesi olduğunu biliyoruz. Bu poliçelerin tamamı içeriğinde deprem teminatı varsa deprem hasarını karşılayacak nitelikte olan poliçelerdir. Sigortalılarımızın burada dikkat etmesi gereken konu şu; poliçelerinin açıklamasında depreme ilişkin herhangi bir muafiyet bulunup bulunmadığının, deprem teminatının yer alıp alınmadığının kontrol edilmesi. Sigorta sektöründe halihazırda 4 tane farklı ürün var. Dar kasko dediğimiz kasko poliçesinin içinde, sınırlı kasko dediğimiz ürünün içinde deprem teminatı bulunmaz. Genişletilmiş kasko ya da tam kasko ürününde deprem teminatı yer alır. Aracı hasar gören bir kişinin halihazırda kasko poliçesi yoksa yürürlükte bulunan trafik sigortası bu hasarı maalesef ödemez. Çünkü trafik sigortası, 3. şahıslara verilecek herhangi bir hasarı maddi ve manevi olacak şekilde tedaviyi karşılar. Dolayısıyla kişinin aracı için yaptırdığı kasko poliçesi yoksa deprem hasarı bu kapsamda değerlendirilemez" dedi.