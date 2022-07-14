Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur yavaş, Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için belediye ekiplerinin yola çıktığını duyurdu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için 16 araç ve 25 personelimiz sabaha karşı yola çıktı. Yangınla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verildi.