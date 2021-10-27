DATÜB heyeti, Bakan Yardımcısı Demircan ile bir araya geldi

Görüşmede, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyete DATÜB faaliyetleri hakkında bilgi vererek Türkiye tarafından Ahıskalı Türklere sağlanan istisnai vatandaşlık, uzun dönem ikamet izni, sıkıntılı bölgelerden iskanlı göç imkanlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Kassanov Kazakistan'da yaşayan halklar arasında Ahıskalı Türkler olarak gerek dernek gerekse de asamble çalışmalarında öncü olduklarını, 7 bölgede temsilciliklerin bulunduğunu, 36 cami, 18 spor salonu yaptıklarını aktararak Kazakistan-Türkiye ilişkilerine katkı sunmaya ve ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kassanov, 14 Kasım 1944 yılında Ahıska bölgesinden koparılarak Orta Asya'ya getirildiklerinde Ahıskalı Türklere Kazak halkının desteğinden de bahsetti.

DATÜB Genel Başkan Yardımcısı ve Kazakistan Temsilciliği Başkanı Sadyr Eibov, Kazakistan Ahıska Türkleri Türk Milli Merkezi Başkan Yardımcıları Şahismail Asiyev, Rasim Kuşaliyev, Özel 1 Nolu Talgar Lisesi Müdürü Dildar Badalova, “Ahıska” gazetesi ve “Türk Birliği” Dergisi Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu'nun yer aldığı görüşme, Kassanov'un Bakan Yardımcısı Demircan'a hediye takdimi ile sona erdi.