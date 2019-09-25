İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret etti

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş ile birlikte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu'na yaptığı ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2015 yılında Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çıkarılıp Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ve Bitlis'in Ahlat ilçelerine yerleştirilen Ahıskalılara sosyal yardım konusu ve diğer konular görüşüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.