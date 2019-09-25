DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret etti

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş ile birlikte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu'na yaptığı ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2015 yılında Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çıkarılıp Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ve Bitlis'in Ahlat ilçelerine yerleştirilen Ahıskalılara sosyal yardım konusu ve diğer konular görüşüldü.