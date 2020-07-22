DATÜB'den Genel Müdür Aygöl'e hayırlı olsun ziyareti

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) heyeti, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, bir dizi ziyaret kapsamında bulundukları Ankara'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl ile bir araya geldi. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un tebrik mesajını ileten heyet, Aygöl‘e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette vatandaşlık çalışmalarında gelinen son durum, vatandaşlığa alınmada yapılan çalışmalar, açıklanan listelerin durumu ve başka çözüm bekleyen öncelikli konular ele alındı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, istisnai vatandaşlık haklarından yararlanmak isteyen Ahıskalı Türklerin başvuru süreçleri ve diğer konularda her zaman olduğu gibi DATÜB ile birlikte devamlı iş birliği içerisinde çalışacağını ve bu süreçte elinden gelen tüm desteği vereceğini ifade etti.