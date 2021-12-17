Davranış Bilimleri Uzmanı Ertan'dan “Beden Dili” kitabı

Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan'ın jest ve mimik hareketleri ile nasıl doğru iletişim kurulabileceğini anlattığı “Beden Dili” isimli kitabı piyasaya çıktı.

Eğitim Bilim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, okurların jest ve mimiklerini fark edebilmesini, vücut hareketleri ile kelimelerin birlikte değerlendirilebilmesi ve doğru iletişim kurulabilmesini sağlamak için hazırladığı “Beden Dili Sözsüz İletişim Alfabesi” isimli kitabını yayımladı. 16 farklı eseri bulunan Ertan, kitabının önsözünde, “Beden dili konusunda bilgi edinebilmeniz, kültürümüzü anlayabilmeniz, dünyadaki kültür farklılıklarını görebilmeniz, mimiklerin ve jestlerin anlamını fark edebilmeniz, kendi davranışlarınızı ve algılayışınızı geliştirebilmeniz dileğiyle” ifadelerine yer verdi.

Kitap İletişimin Tanımı ve Amacı, İletişim Süreci ve Temel Öğeleri, İlk İzlenimin Önemi, Beden Dili ile Olumlu İzlenim Oluşturma, İmaj Yönetimi, Giyim, Algılama, Algı Yönetimi, Duygular, Ayna Nöronlar, Duygu Çeşitleri, Beyin, Temsil Sistemi, Beden Dilinin Tarihi Süreci, Sözlü İletişim, Dinleme, Sözsüz İletişim, Beden Dili, Kadın ve Erkeklerde Beden Dili Farkları gibi başlıkların yer aldığı 544 sayfadan oluşuyor.