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DEAŞ'ın infaz görüntülerini paylaşan ve eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgelerinde infaz görüntülerini paylaşan ve yayan teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 5 zanlı yakalandı.

Bu zanlıların yıl başında eylem arayışı içerisinde oldukları belirlendi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı ve sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün infaz görüntülerini paylaşan zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon öncesinde belirlenen kişilerin, “yalnız kurt” olarak ifade edilen eylem biçimlerinde kullanılması öngörülen silah ve malzeme arayışı içinde oldukları tespit edildi. Emniyet birimlerinin istihbarı çalışmaları neticesinde Irak uyruklu 5 şahsa yönelik Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli düğmeye basıldı.

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