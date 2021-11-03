Dededen toruna sanat

Mamak Belediyesi tarafından Musiki Muallim Mektebi'nin restore edilmesinin ardından mektep bünyesinde kurulan Türk-İslam Sanatları Merkezi'nde (TİSAM) İslamiyet'ten bu yana önemini hiç yitirmeyen sanat dalları genç nesillere aktarılacak.

Musiki Muallim Mektebi'nin bin 360 metrekarelik alanında 2 kattan oluşan Türk-İslam Sanatları Merkezi kuruldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin talimatı ile kurulan sanat merkezinde İslamiyet'ten bu yana Türk tarihinin önemini hiç yitirmemiş sanat dalları genç nesillere aktarılacak. Bu kapsamda Mamak Belediyesi ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı. Başkan Köse ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin arasında imzalanan protokolle Türk İslam Sanatları Merkezi'nde sosyal, kültürel ve akademik faaliyetler gerçekleştirilecek. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Başkan Köse, “Bugün geleneksel sanatlara sahip çıkmak adına üniversitemiz ile birlikte iş birliği yapıyoruz. Belediyemiz ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile birlikte inşallah yeni öğrenciler yetiştirecek, geleneksel sanatlarımıza da sahip çıkmış olacağız” dedi.

Sanat merkezi yapmanın ötesinde Türk İslam medeniyetinin değerleriyle harmanlanan özel bir eseri şehrin dikkatine sunmayı hayal ettiklerini aktaran Başkan Köse, “Türk-İslam Sanatları Merkezimizde bizim medeniyetimizin vücuda getirdiği değerlerle oluşturulmuş bir mimari var. Merkezimiz atalarımızın Türk İslam sanatı diye üretmiş oldukları bütün sanatların aynı anda görülebileceği müze görüntüsünde bir eser oldu. Türk-İslam Sanatları Merkezimizi ziyarete gelenler binlerce yıllık Türk İslam tarihi içerisindeki sanatsal anlamdaki o güzellikleri izleyebilme imkanı da bulabilecekler. Peyzaj tasarımıyla, temalı yapılarıyla Osmanlı Devleti'nin dört bir yanından çeşitli zamanlardan kesitler sunan bir eser de oldu” dedi.

Merkezin Mamak için önemli bir değer olduğunun altını çizen Köse, “Ecdada vefa niteliğinde olan merkezimiz ile akıp geçen zamanın içerisine damgamızı vurmuş olduk” dedi. Köse, Türk İslam Sanatları Merkezi'nde ayrıca sanat kursları düzenleyerek bu alanın akademisyenler, sanatçılar ve sanat severler için de adeta bir eğitim külliyesi olacağını sözlerine ekledi.

Türk İslam Sanatları Merkezi'ni tam da içeriğine uygun olarak Musiki Muallim Mektebi'nde hissiyatına uygun olarak dekore ederek eşsiz bir sanat merkezine dönüştürdüklerini belirten Başkan Köse, vatandaşları kurslara davet etti. Köse, “Geleneksel Türk-İslam sanatlarımız uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir. Sanatkâr dedelerimizden miras kalan bu sanatlar günümüz sanatçılarının fırçalarının ucunda hayatiyetini devam ettirmeye çalışılmaktadır. Evlerimizin en özel köşesinde yaptığınız bir eserinizin olmasını istiyorsanız, kurslarımıza kayıtlarınızı bekliyoruz” dedi.

Merkezde Temel Sanat Eğitimi, Türk İslam Desenlerine Giriş, Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Kat'ı, Kelemişi ve Çini gibi dersler verilecek. Osmanlı sanatından izler taşıyan, 15 odanın yer aldığı Türk-İslam Sanatları Merkezi, el işçiliği yapılan nakkaş, hat, mermer, kalemişi gibi sanatsal çalışmaların yanı sıra doğal taşlar ve doğal taşlardan yapılan dekoratif göbek çalışmalarla süslendi. Ahşap doğramaları Musiki Muallim Mektebi'nin tarihi dokusuna uygun olarak yenilenen merkez, güzellikleriyle de göz dolduracak.