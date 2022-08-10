DEİK, Türkiye ve Slovenya heyetini yuvarlak masada buluşturdu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK), Türk ve Sloven iş adamlarını Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un öncülüğünde Türkiye-Slovenya Yuvarlak Masa Toplantısı'nda bir araya getirdi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Slovenya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Matjaz Han, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Fatih Canpolat, Türk ve Sloven iş adamları katıldı. İki ülke arasındaki ikili ekonomik faaliyetlerin masaya yatırıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan DEİK Başkanı Olpak, Türkiye ve Slovenya arasındaki dış ticaret hacminin 2021 yılında 2 milyar dolar olduğuna dikkat çekerek, “Pozitif şekilde stabil devam eden ticaretimiz var. Amacımız, iş dünyası olarak ticaretimizi dengeli şekilde artırmak. Devlet yetkililerimiz, büyükelçilerimiz burada. Bunu yaparken de onlar önümüzü açacak, bizler de iş insanları olarak daha fazla gayret göstereceğiz” dedi.

Avrupa Birliği denildiğinde akıllara Gümrük Birliği'nin geldiğini vurgulayan Olpak, iş dünyası olarak Cumhurbaşkanı Pahor'dan destek beklediklerini söyledi. Olpak, “Bütün dünyaya yayılmış 151 iş konseyimiz var. Avrupa'da 37, Afrika'da 47 adet iş konseyimiz bulunuyor. 150 iş konseyimize ait bu network'ün Slovenya'dan gelen dostlarımıza da açık olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Covid-19 salgını sonrası yeni dönemle birlikte bunu her geçen gün büyüyen ve gelişen ikili ilişkilerin önemli bir habercisi olarak gördüklerini kaydeden DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Canpolat ise, şunları söyledi:

"İş konseyi olarak karşı kanat kuruluşumuz Slovenya Sanayi ve Ticaret Odasının değerli destekleriyle geçtiğimiz haziran ayında Slovenya'da önemli temaslarda bulunduk. Bu temas vesilesiyle de Sloven ve Türk iş dünyasının önümüzdeki dönemde var olan potansiyeli daha da ileri taşıyacağını, mevcut ticari hacmin çok daha ötesinde bir potansiyele sahip olduğunu gözlemledik. Otomotiv, enerji ve makina gibi öne çıkan sektörlerin yanında, bilişim ve elektrikli cihazları kapsayan yeni nesil sektörlerin de gelecekteki dönemde önem kazanacağı bilinmelidir. Türkiye-Slovenya İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde Sloven dostlarımızla çok daha büyük girişimlerde ve ortaklıklarda bulunacağımıza olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu kapsamda eylül ayının sonlarına doğru iki iş dünyasının değerli katkılarıyla iş forumu düzenlemeyi planlıyoruz."