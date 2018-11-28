Demetevler Gençlikten Yaşar'a destek konseri

Başkentli sanatçı Oğuz Boran, sevilen besteleri ve pop-rock cover'larıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde Yenimahalleliler için sahne aldı.

Demetevler Gençlik Grubu'nun organizasyonuyla Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a destek amacıyla düzenlenen konsere, Başkan Yaşar'ın yanı CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Demetevler sakinleri katıldı.

Salonu dolduran ilçe sakinlerine seslenen Başkan Yaşar, “Yenimahalle halkının bana vermiş olduğu yetki ile 10 yıldır hiçbir mahalleyi, sokağı es geçmeden hizmet ediyor, vatandaşın huzuru ve mutluluğu için çalışıyorum. Belediye başkanlığı siyaset yapma yeri değildir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, bize oy verdi vermedi demeden, barış ve kardeşlik duygusu içerisinde ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet götürerek çalıştık. Benim gözümde belediye başkanlığı barışın sevginin kardeşliğin yeridir. Belediye başkanlığı ötekileştirme yeri değildir, kardeşliği beraberliği, diri olmayı herkesin içine sindirmesi gereken bir makamdır. Benim sevdam halk sevdası, Benim sevdam Yenimahalle sevdası” ifadelerini kullandı.

“Rütbemi halktan aldım, halk için çalışıyorum”

Belediye başkanlığını siyaset yapma yeri değil halka hizmet makamı olarak gördüğünü belirten Yaşar, “31 Mart seçimlerinde Yenimahalle halkı görev verirse, inşallah 5 sene içerisinde daha güzel eserleri Yenimahalle'ye katarak, Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'yi arzuladığımız noktaya mutlaka taşıyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu Fethi Yaşar sözü. Bu siyasetçi sözü değil, sizin içinizden çıkan halk çocuğunun, köy çocuğunun sözüdür. Ben rütbemi halktan aldım, halk için çalışıyorum” diye belirtti.

Aşık Mahzuni Şerif'in “Sarı saçlım mavi gözlüm” şarkısıyla konserine start veren Oğuz Boran, birbirinden güzel şarkı ve türküleri art arda yorumlarken Yenimahalleliler de tüm eserlere coşkuyla eşlik etti.