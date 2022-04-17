Demetevler sakinleri, iftar sofrasında buluştu

Bu kez de Demetevler sakinlerini aynı sofra etrafında buluşturdu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar muhtarlar ve Demetevler mahallesi halkı ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğinde Başkan Yaşar, şehir dışından gelen ve barınacak yer bulamayarak belediyenin öğrenci misafirhanesine yerleştirilen üniversitelilerle aynı masada oruç açtı. Açık havada kurulmuş masalarda Ramazan'ın keyfine varan vatandaşlara seslenen Başkan Yaşar, “Ramazan ayınız mübarek olsun. Soframıza hoş geldiniz. 2 senedir pandemi dolayısıyla mahalle ve salonlarda verdiğimiz iftarları maalesef yapamadık. Biliyorum evlere kapandık, sıkıldık, bunaldık. Allah pandemi gibi bir belayı dünyamızdan da ülkemizden de uzak etsin” dedi.

Mahalle iftarlarının birlik ve beraberlik açısından önemini belirten Yaşar, “Yapmış olduğumuz mahalle iftarlarıyla komşuluk ilişkileriniz artsın istiyoruz, birbirinizi daha iyi tanıyın istiyoruz, güzel ülkemizde birlik ve beraberlik içerisinde yaşayalım istiyoruz. Çünkü biz Anadolu'da bu sofralarda büyüdük. Birbirimizin derdine derman olduk, herkesi eşit yurttaş olarak gördük. Ramazan birlik, beraberlik ayıdır. Ramazan on bir ayın sultanı ve hoş görünün adıdır. Allah tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları, yaptığınız hayırları kabul etsin” diye konuştu.