Demir yumruklar Mamak'ı gururlandırdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Boks Şampiyonası'na Mamak Belediyesi damga vurdu. 15 sporcu ile ringde boy gösteren Mamak Belediyesi boksörleri verdikleri mücadele ile büyük taktir kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Boks Şampiyonası'na Mamak Belediyesi damga vurdu. 15 sporcu ile ringde boy gösteren Mamak Belediyesi boksörlerinden, Cagri Fidan 60 kiloda, Emirhan Baş 52 kiloda, İbrahim Ateş 31 kiloda Hamza Oran 63 kiloda, Merve Kaplaner 36 kiloda 1. oldu. Ramazan Demir 46 kiloda, Ayşe Tekin 48 kiloda, Emir Yenilmez 31 kiloda, Selcan Cansever 70 kiloda 2. olurken, Yusuf ateş 31 kiloda, Talha Öztürk 70 kiloda, Zeynep Kuş 48 kiloda, Hasibe Köme 46 kiloda 3. olarak Mamak'ın gururu oldu.

Gençler Mamak'ta hayallerine ulaşma şansı yakalıyor

Mamak'ta spora ve sporculara yönelik desteklerin her yıl katlanarak arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sportif yatırımlarda ilçemizde bugüne kadar birçok tesisi hayata geçirdik. Gençlerimiz bu tesislerimizde deneyimli antrenör eşliğinde hayallerine ulaşma şansı yakalıyor. Bugün olduğu gibi yarında bu genç yeteneklerimizin bizleri daha büyük platformlarda başarı elde ederek gururlandıracağına yürekten inanıyorum" dedi.