Deneme sınavları Akyurt Belediyesi'nden

Akyurt'ta öğrenim hayatını sürdüren 600 ortaokul ve 200 lise öğrencisi, LGS ve TYT'ye Akyurt Belediyesinin desteğiyle hazırlanıyor.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, öğrencilerle deneme sınavlarında bir araya geldi. Farklı okullarda deneme sınavları yaptıklarını aktaran Başkan Hilal Ayık yaptığı açıklamada “Eğitim konusunda okullarımızın ihtiyaçlarına cevap vermenin yanında, öğrencilerimizin parlak bir geleceğe adım atmaları için yanlarında olmayı sürdürüyoruz. 5 ay boyunca her ay bir deneme sınavı yapacağız. Farklı öğretmenlerin gözetiminde, farklı okullarda sınavları gerçekleştirerek sınav ortamı ve atmosferine öğrencilerimizin hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Deneme sınavlarında öğrencilerimiz eksikleri varsa bunları kapatacak, sınava en iyi şekilde hazırlanacaklar. Akyurt'umuzun geleceği parlak. Biz de Akyurtlu gençlerimizin hem kendilerine hem de Akyurt'a katkı sağlayabilmesinin önünü açmayı hedefliyoruz. Her adımımızı geleceğimizin daha sağlam temeller üzerinde kurulu olması için atıyoruz. Tüm öğrencilerimize Allah'tan zihin açıklığı diliyorum” ifadelerini kullandı.