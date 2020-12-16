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Denetimde alkollü yakalanan FETÖ'cüler polise saldırdı

Ankara’da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde izinsiz sokağa çıktığı tespit edilen alkollü 4 şüpheli, görevli polise saldırdı.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde izinsiz sokağa çıktığı tespit edilen alkollü 4 şüpheli, görevli polise saldırdı. Polisi tehdit eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şüphelilerden 2'sinin FETÖ'den ihraç edildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Adliyesi'ne getirildi.


Olay, dün saat 21.45 sıralarında Altındağ ilçesindeki Oruç Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri kapsamında cadde üzerinde seyreden bir aracı durdurup araçta bulunan 4 kişiye izin belgesi sordu. Araç sürücüsü N.E., "İzin belgemiz yok, kurallara uymuyoruz, sokağa çıkma yasağı bizi bağlamaz. Siz polisseniz biz de amiriz. Ben emniyet amiriyim, siz kim oluyorsunuz bana kimlik soruyorsunuz?" diyerek görevli polise ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulundu. N.E. ayrıca bir polisi, yumruk atarak yaraladı.


Ayrıca, araçta bulunan S.E. isimli şahıs N.E. ile birlikte, "Bu devran dönecek, hesap vereceksiniz. Biz FETÖ'den ihraç olduk. Bizim başımıza gelen sizin de başınıza gelecek" şeklinde tehditler savurdu. Daha sonra polis ekipleri, araçta bulunan 4 şahsı etkisiz hale getirerek alkol testi yaptı. Ekipler, araçta bulunan şahısların alkollü olduğunu belirlerken, şahıslara "ehliyetsiz araç kullanmak", "alkollü araç kullanmak", "emniyet kemeri takmamak" ve karantina kurallarına uymamaktan idari para cezası uygulandı. Şüpheliler "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından gözaltına alındı.



Araçta bulunan iki kişi FETÖ'den ihraç edilmiş


Şahısların yapılan sorgusunda, N.E.'nin askeri okuldan, S.E.'nin ise komiser yardımcılığı görevinden FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edildiği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

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