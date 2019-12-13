Deneyap Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor

Geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. 12 ilde başlatılan ve bin 920 öğrencinin eğitim gördüğü atölyelerin 18 ilde daha kurulması kararı alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması amaçlanıyor. Bu doğrultuda çalışmalar yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, daha önce 12 ilde kurulan teknoloji atölyelerinin sayısını 30'a çıkarıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren önemle üzerinde durduğumuz konuların başında teknoloji üreten insan kaynağımızı geliştirmek geliyor. Sanayi ve teknoloji stratejimizin de en önemli başlıklarından birini bu oluşturuyor. Amacımız, milli teknoloji hamlesini hayata geçirecek araştırmacı, yazılımcı, teknoloji uzmanı havuzumuzu hızlı bir şekilde büyütmek. Bu doğrultuda başlattığımız projelerden birisi de Deneyap Türkiye. Cumhurbaşkanımızın bakanlığımıza tevdi ettiği 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması görevi doğrultusunda bu projeyi hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Deneyap Türkiye olarak adlandırılan bu uygulama ile ortaokul ve lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilere 3 yıllık kapsamlı bir teknoloji eğitimi sunduklarını kaydeden Bakan Varank, “Elektronik programlamadan robotik kodlamaya, siber güvenlikten yapay zekaya çeşitli teknoloji başlıklarında atölye eğitimleri ve proje çalışmaları ile geleceğin teknoloji geliştiren neslini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Deneyap Türkiye kapsamında bu yıl içerisinde 12 ilimizde eğitimleri başlatmış bulunuyoruz. 80 bin öğrencimizin başvurduğu ilk etapta Anadolu Üniversitesi işbirliğinde titiz bir değerlendirme ile yaklaşık 2 bin üstün

yetenekli öğrencimiz eğitim almaya başladı” dedi.

Projenin ikinci etabına geçtiklerini vurgulayan Bakan Varank, “18 şehrimizde daha Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni devreye alıyoruz. 18 ilimizde yine iki aşamalı bir seçme sürecimiz olacak. İlk olarak 9 Şubat'ta Atatürk Üniversitesi işbirliğinde bir seçme sınavı yapacağız. Bu sınava 100 bine yakın öğrencimizin başvurmasını bekliyoruz. Başarılı olan öğrencilerimiz Mart ayında ikinci aşama olan uygulama sınavına katılacak. Nihayetinde yaklaşık 3 bin öğrencimiz 3 yıllık bir eğitim programına başlayacak” ifadelerini kullandı.

Deneyap Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı'nda da yer alan önemli bir proje olduğunun altını çizen Bakan Varank, “5 yıllık süreçte yaklaşık 50 bin öğrencimizi bu nitelikli teknoloji eğitiminden yararlandırmayı hedefliyoruz. Deneyap eğitimlerinden sonra da projenin gelişimlerini takip edip desteklemeye devam edeceğiz. Bunun 50 bin gencimizin Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilecek bir etki gücüne sahip olacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya platformlarından Deneyap Türkiye'nin yeni aşamasını duyuran Bakan Varank, “50 bin teknoloji yıldızı yetiştirme hedefimize adım adım ilerliyoruz. Milli teknoloji hamlesinin kahramanı olacak öğrencilerimizi 18 ilde yapılacak seçme sınavına başvurmaya davet ediyoruz. Son başvuru tarihi 6 Ocak, sınav tarihi 9 Şubat” mesajını paylaşarak, gençleri teknoloji yıldızı olmaya davet etti.

Geleceğin bilim adamları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat'ta kurulacak. 100 binden fazla başvuru olacağı tahmin edilen Deneyap için iki aşamalı sınav yapılacak. Şubat ayında yazılı sınavı geçen öğrenciler, Mart'ta uygulamalı sınavda ter dökecek. 18 şehirde yaklaşık yeni 2 bin 900 öğrenci Nisan ayında eğitime başlayacak. Her bir şehirde toplam 160 öğrenci eğitim alacak. Bunların yaklaşık 100'ünün ortaokul, 60'ının lise öğrencisi olması öngörülüyor.

Milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği ve yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap'ta Adana, Ankara, Alanya, Edirne, Erzurum, Hakkâri, Eskişehir, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da eğitimlere başlanmıştı. Bu 12 ilde yapılan yazılı seçme sınavına 80 bin öğrenci başvurmuş, bunlardan başarılı olan yaklaşık 5 bin 500 öğrenci uygulama sınavına katılmıştı. İki sınavlı seçme süreci sonunda bin 920 öğrenci eğitim almaya hak kazanmıştı. 12 Deneyap Atölyesi'nde 10 haftalık tasarım ve üretim dersi tamamlanırken, 12 haftalık robotik ve kodlama eğitimi ise devam ediyor.