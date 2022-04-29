Şenlik programına Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım ve Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Kılıç katıldı.

Sincan Cemal Yüksel İlkokulunda deney şenliği vardı. "Deneylerle Öğreniyorum" Uluslararası eTwinning Projesi kapsamında Sincan Cemal Yüksel İlkokulu öğretmenlerinden Gülşen Duman ile Sibel Bazancir'in yürütmüş olduğu deney şenliği okul bahçesinde yapıldı.

Şenlikte Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım ve Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Kılıç öğrencileri yalnız bırakmadı.

Deney Şenliğinde 4/C ve 4/L sınıf öğrencileri, eğitim öğretim yılı boyunca yapmış oldukları deneylerin sunumlarını gerçekleştirdi. Öğretmenlerinin yaptığı “Fildişi Macunu Deneyi” ile de şenlikte eğlenceli dakikalar yaşandı.