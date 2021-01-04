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Deniz Dünyası'nda üretilen balıklar vatandaşa hediye edilecek

Keçiören Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği çekilişle Deniz Dünyası’nda üretilen çeşitli türde süs balıklarını vatandaşa hediye edecek.

Keçiören Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği çekilişle Deniz Dünyası'nda üretilen çeşitli türde süs balıklarını vatandaşa hediye edecek. Çekilişte 150 adet süs balığı cam fanus içerisinde şanslı vatandaşlara verilecek.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sosyal medya hesaplarımız üzerinden gerçekleştirdiğimiz çekilişle Deniz Dünyamızda ürettiğimiz 150 adet süs balığımızı cam fanus içinde vatandaşımıza hediye edeceğiz. Deniz canlılarını seven ve ilgi duyan vatandaşlarımız çekilişimize katılarak bu sevimli hediyenin sahibi olabilirler” dedi.



“Canlı çeşitliliğini artırıyoruz”


Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Deniz Dünyası'ndaki balık çeşitliliğini artırdıklarını bu sayede okyanus ve denizlerdeki canlı yaşantısını Keçiören'e taşıdıklarını aktararak şunları söyledi:



“Okyanus ve denizlerdeki eşsiz güzellikteki canlıları vatandaşlarımızın beğenisine sunan Deniz Dünyası, şehit ve gazi yakınlarına, engellilerimize, çocuklarımıza ve çocuklarıyla birlikte gelen ailelerimize ücretsiz hizmet veriyor. Vatandaşlarımız burayı ziyaret ettiklerinde hem deniz canlılarını görmüş oluyorlar hem de anılarını ölümsüzleştirmek için Deniz Dünyası tünelinde fotoğraf çektirebiliyorlar. Akvaryumumuzdaki canlı sayısını ve çeşitliliğini her geçen gün artırarak burayı bir çekim merkezi haline getiriyoruz.”

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