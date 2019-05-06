Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Deniz Gezmiş ve arkadaşları idamlarının 47'nci senesinde mezarları başında anıldı.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilmelerinin 47'nci senesinde birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti örgütleri tarafından mezarları başında anıldı. Mezarlığa gelen gruplardan bazıları "Katil İsrail Filistinden defol", "Emperyalistler, iş birlikçiler 6'ncı filoyu unutmadık", "Faşizme ölüm, tek yol devrim", "Mahir, Hüseyin, Ulaş, kurtuluşa kadar savaş" sloganları atarken ziyaretçilerin bir kısmı mezarlara sigara ve karanfil bıraktı.