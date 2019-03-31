Deniz Kuvvetleri Dalgıç Ekibinin Musul'daki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Dalgıç Ekibinin Musul'daki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Musul'da Dicle Nehri üzerinde 21 Mart 2019'da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 20 kişilik Dalgıç ekibinin çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.