İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri’nin 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri'nin 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri; 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edildi. Eğitimlere; 33 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAT timleri katıldı” bilgisine yer verildi.


Paylaşımda şunlar da kaydedildi:


“COVID-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir.”


Paylaşımda ayrıca, söz konusu eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.