Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Bulgaristan makamları ile ortak arama faaliyeti

Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karadeniz Uyum Harekatı'nda gözetleme uçuşu icra eden deniz karakol uçağımız, 28 Temmuz tarihinde Bulgaristan arama kurtarma sahası içerisinde bir ticari gemiden denize adam düştüğüne yönelik yardım çağrısı alarak, Bulgar makamları ile koordineli arama faaliyetlerine iştirak etti" denildi.