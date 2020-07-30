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Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Bulgaristan makamları ile ortak arama faaliyeti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan arama kurtarma sahası içerisinde bir ticari gemiden denize adam düştüğüne yönelik yardım çağrısı üzerine Bulgar makamları ile koordineli arama faaliyetleri gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karadeniz Uyum Harekatı'nda gözetleme uçuşu icra eden deniz karakol uçağımız, 28 Temmuz tarihinde Bulgaristan arama kurtarma sahası içerisinde bir ticari gemiden denize adam düştüğüne yönelik yardım çağrısı alarak, Bulgar makamları ile koordineli arama faaliyetlerine iştirak etti" denildi.

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