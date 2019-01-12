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Deniz Kuvvetlerinden Ege Denizi'nde nefes kesen tatbikat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca amfibi kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Ege Denizinde "Şehit Deniz Piyade Er Nurullah Çakır Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca amfibi kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Ege Denizinde "Şehit Deniz Piyade Er Nurullah Çakır Tatbikatı" gerçekleştirildi. SAT ve SAS timleri ile helikopterlerin de boy gösterdiği tatbikat, aksiyon filmlerini geride bıraktı.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ege Denizi'nde nefes kesen tatbikata imza attı. Şehit Deniz Piyade Er Nurullah Çakır Tatbikatı adının verildiği faaliyete, değişik tip ve sınıfta çıkarma gemileri, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, SAT ve SAS timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı taktik hava unsurları katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, tatbikata ilişkin fotoğrafları hem Bakanlığın resmi internet sitesinde hem de sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı. Tatbikata denizde başlayan ekiplerin, karaya çıkarma yaptığı ve tatbikata burada devam ettiği fotoğraflarda görüldü. Aksiyon filmlerini geride bırakan tatbikatın fotoğrafları, büyük beğeni topladı.

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