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Deniz Kuvvetlerinin uçakları depremzedelerin hizmetinde

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da depremden etkilenen vatandaşlar Deniz Kuvvetlerinin uçakları ile tahliye ediliyor.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da depremden etkilenen vatandaşlar Deniz Kuvvetlerinin uçakları ile tahliye ediliyor.


MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait uçaklarla vatandaşlarımızın tahliyesine hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da depremden etkilenen vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait C-72 genel maksat uçağı ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına ulaştırıldı" denildi.

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