Denizkurdu-2019 başarıyla devam ediyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük tatbikatlarından olan "DENİZKURDU-2019" tatbikatı Anadolu'yu saran Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de başarılı bir şekilde devam ediyor.

Fiili ve atışlı olarak icra edilecek tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekâta hazırlık seviyesini artırmak. Düzenlenen tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 110 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve Amfibi Hücum Timleri, SAT ve SAS görev timleri ile kıyı birlikleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri K.lığından deniz harekâtına taktik hava desteği, Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçakları, Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından Arama Kurtarma Korvetleri, Sahil Güvenlik Botları, Karakol Uçakları ve Sahil Güvenlik Helikopterleri olmak üzere toplam 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile yaklaşık 25 bin 900 personel katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı yapılan DENİZKURDU-2019 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini duyurdu.