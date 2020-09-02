Denklanşörler Gölbaşı'nın güzelliğini yansıtacak

Gölbaşı Belediyesinin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile bir araya gelerek hayata geçirdiği kısa film ve foto safari yarışması başvuruları, gelen yoğun talep üzerine 20 Eylül'e kadar uzatıldı.

Türkiye genelinden başvuruların https://www.ankaragolbasi.bel.tr/kisa-film-yarismasi ve https://www.ankaragolbasi.bel.tr/fotograf-yarismasi internet sitelerinden alındığı yarışmanın büyük ilgi gördüğünü ve çok sayıda başvuru aldıklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Ankaramızın nadide doğal güzelliklere sahip ilçelerinden olan Gölbaşımızın değerlerini, zengin kültürünü ve doğasını tüm Türkiye'ye sunmak amacıyla yola çıktığımız projemiz özellikle gençler tarafından büyük ilgi gördü. Gelen bu yoğun talep üzerine başvuru tarihlerini 20 Eylül'e kadar uzatma kararı aldık. Sizlerde kısa film ve fotoğraflarınızı bizlerle paylaşın” dedi.

"Antik çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Gölbaşı, özel kuş türlerinin uğrak noktası olan Mogan ve Eymir Gölü gibi doğal güzelliklere, Sevgi Çiçeği gibi yalnızca Gölbaşı'nda yetişen bitkiler içeren bir biyolojik çeşitliliğe sahip” diyen Başkan Şimşek, “Bütün bu güzelliklerin ekranlara yansıması en büyük temennimiz. Sizlerde çekeceğiniz fotoğraflar ve kısa filmler ile internet sitemize başvurabilirsiniz” ifadelerini kullandı.