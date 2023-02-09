Deprem bölgelerine Yenimahallelilerin yaptığı yardımlar çığ gibi büyüyor

Depremin ilk saatlerinde yola çıkarılan Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait kepçe, ekskavatör, kamyon ve iş makineleri bölgede çalışmaya devam ederken toplanan acil ihtiyaç malzemelerinin de bölgeye sevkiyatı hızla sürüyor.

On binlerce vatandaşın destekleriyle oluşturulan yardım kolileri yine gönüllü vatandaşlar ve belediye personelleri tarafından çeşidine göre ayrı ayrı tasnif edilip tekrar paketlenerek yardım tırlarına taşınmaya devam ediyor. 7'den 70'e binlerce vatandaşın özverili çalışması sonucunda hazırlanan battaniye, bebek bezi, eşofman, çorap, bebek maması, içme suyu, kadın ve erkek çizme, yağmurluk, el feneri, tuvalet kağıdı, peçete, konserve, kuru gıda, ped ve hijyen ürünlerinin yanında hilti, jeneratör gibi birçok gerekli malzemeden oluşan 38 tır, 4 adet yük kamyonu ile bölgede geçici barınma için kullanılmak üzere bağışlanan 10 adet konteyner da içleri yardım malzemesi doldurularak deprem bölgesine gönderildi.2 kamyon kömür ve 1 tır dolusu odun da deprem bölgesine sevk edildi.

“Buradaki gençler televizyon seyretmiyor, telefonuyla uğraşmıyor, yemek yemiyorlar, çay içmiyorlar sadece çalışıyorlar”

Yardım kolilerinin hazırlanması ve tırlara yüklemesi sürecini Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nden takip eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye büyük bir felaketi yaşıyor. Yaşanan afet sonrasında binlerce vatandaşımızı kaybettik ve çok daha fazlası enkaz altında yaşam mücadelesi veriyor. Kimse evinde sıcakta oturamıyor, uyuyamıyor, yemek yiyemiyor. El birliği ile yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız zor günde bir arada olmanın örneğini bir daha gösterdi. Özellikle gençlerimiz gün boyunca çalıştı ve kolilerin hazırlanması, taşınması için büyük özveri gösterdi. Buradaki gençler televizyon seyretmiyor, telefonuyla uğraşmıyor, yemek yemiyorlar, çay içmiyorlar sadece çalışıyorlar. Onlar varken bu ülke yıkılmaz. 24 saattir yardım kolilerin hazırlanmasına destek olan gençlerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza vererek atlatacaktır” dedi.