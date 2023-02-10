Deprem bölgesinde 25 bin 25 Mehmetçik görev yapıyor

MSB tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede 17 bin 636 Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 3 bin 971 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 3 bin 644 Hava Kuvvetleri personeli olmak üzere bölgede toplam 16 bin 785 personelin görev aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında 1 adet seyyar sahra hastanesi, 36 adet seyyar mutfağın kurulduğu belirtilerek, 500 bin 200 adet ekmek, 557 bin 600 adet kumanya ve 40 bin kişiye yemek dağıtıldığı kaydedildi.