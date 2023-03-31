Deprem bölgesinde Kahramankazan Belediyesi'nden 4 bin kişilik iftar çadırı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz depremden etkilenen Malatya Doğanşehir Erkenek'te Kahramankazan halkı adına açtığı iftar çadırını ziyaret etti.

Depremin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren faaliyetlerini sürdüren Kahramankazan Belediyesi, Malatya Doğanşehir Erkenek'te Ramazan'ın bereketini hep birlikte paylaştıkları Malatyalı vatandaşlar ile bir araya geldi. Günlük 4 bin vatandaşa hizmet veren iftar çadırı, Erkenek halkının bereketli sofralarına ve aynı zamanda yüzlerindeki tebessüme ortak oluyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile birlikte vatandaşlara yemek ikramında bulunan Başkan Oğuz: “Bugün, Malatya Doğanşehir Erkenek'te Kahramankazan Belediyesi olarak kurduğumuz iftar çadırımızda afetzede kardeşlerimizle bir araya geldik, aynı iftar sofrasında buluştuk, ortak dualarımıza birlikte ‘Amin' dedik. Tüm yaralarımız sarılana kadar acımızı da aşımızı da paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ramazan'dan sonrada Malatya'da bulunan vatandaşların yanında olacaklarını dile getiren Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak elimizden geldiğince yapılacak olan hayırlara öncü olmaya, destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.