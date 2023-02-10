Deprem bölgesinden Ankara'ya getirilen çocukların dayısı İHA'ya konuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da enkaz altında kalarak anne ve babalarını kaybeden Pelin (6) ile Baki Afşin (9) kardeşleri sahiplenen dayı Murat Derinyar, “Çok üzgünüm, şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Tek amacım çocukları hastaneden çıkarmak, bir an önce eve götürmek. Çünkü çocukların psikolojisi çok bozuk” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da enkaz altında kalan Pelin ve Baki Afşin kardeşlerin annesi ile babası hayatını kaybetti. Refakatsiz kalan çocukları dayıları Murat Derinyar sahiplendi. Depremin yaşandığı ilk günün ardından Afşin kardeşleri Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne getiren Derinyar, çocukların 4 günlük tedavisinin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine hastanede açıklamalarda bulundu. Yaşanan depremlerden ve kardeşi ile eniştesini kaybetmekten dolayı üzgün olduğunu dile getiren Derinyar, “Ailemizi, anne babayı kaybettik. İki çocuğumuzu kurtarabildik. Çok şükür sağ salim çıktılar. Ufak tefek yaralarımız vardı. Hastaneye getirdik, 4 gündür buradayız. Daha sonra tedavi ettiler. Şu an çıkış yapacağız inşallah. 3 ay önce görmüştüm. Şimdi sadece depremden dolayı görüştüm” ifadelerini kullandı.

Derinyar, ne yapacağını bilemediğini belirterek, “Tek amacım çocukları hastaneden çıkarmak, bir an önce eve götürmek. Çünkü çocukların psikolojisi çok bozuk. Enkazdan çıkarıldılar, ne yaptıklarını şu an onlar da bilmiyor, biz de bilmiyoruz” diye konuştu.

Afşin kardeşleri sahiplenen Derinyar, açıklamasının ardından evine geçmek üzere çocuklarla birlikte hastaneden ayrıldı.