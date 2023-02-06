Deprem bölgesine 250 milyon lira acil destek, 300 bin battaniye gönderildi

Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'taki depremlerde 5 bin 606 binanın yıkıldığını belirterek, “Bin 651 vatandaşımızı kaybettik. 11 bin 119 kişi yaralandı. Enkazdan 6 bin 445 vatandaşımız yaralı kurtarıldı. Bölgede 30 vali, 47 kaymakam görev yapıyor. İllere 250 milyon lira acil ödenek gönderilmiş durumda” dedi.

AFAD merkezinde açıklama yapan Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sosyal medyadaki yanlış bilgilere itibar edilmemesini, devletin yaptığı açıklamaların esas alınması gerektiğini kaydetti. Bölgede 9 bin 618 personelin görev yaptığını anlatan Tatar, “Bin 511 iş makinesi bölgede. 81 ildeki AFAD il müdürlüklerimiz teyakkuza geçirilmiş durumda. Deprem dışındaki tüm ekipler yine bölgeye sevk edilmiş durumdalar. İllere 250 milyon TL acil ödenek gönderilmiş durumda. An itibarıyla hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı bin 651, yaralı 11 bin 119. 5 bin 606 yıkılan bina sayısı. Enkazdan çıkarılan vatandaşımızın sayısı 6 bin 445. BOTAŞ ham petrol akışını bölgede tedbiren durdurdu. Mobil baz istasyonu ve jeneratörler bölgeye sevk edilmiş durumda. Bölgede ağır yoğun kış şartları da mevcut. Özellikle bu anlamda vatandaşlarımızın afetzedelerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek adına bir takım önemli çabalar sarf ediliyor. Bölgeye toplam 300 bin battaniye, 22 bin civarında çadır, yine 27 bin civarında yatak ve benzer şekilde çadır malzemeleri ve mutfak setleri gönderilmiş durumda. Kızılay'dan 82 ikram aracı, 8 mobil mutfak, 6 mobil aşevi, 7 sahra mutfak, 1 mobil fırın, 156 araç, 975 personel bölgeye intikal etti. Jandarmadan 2 mobil mutfak bölgeye ulaştı. Halen bilgi kirliliği devam ediyor. Yanlış bilgiler azalmakla birlikte devam ediyor. Vatandaşlarımızdan talebimiz devletin açıkladığı bilgiler dışında başka bilgilere itibar etmemeleri şeklinde olacaktır” dedi.