Deprem Haftası'nda tüm okullarda aynı anda deprem tatbikatı yapılacak

1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye'deki tüm okullarda 4 Mart Cuma günü saat 11.30'da “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” yapılacak.

1-7 Mart Deprem Haftası ‘2022 Afet Tatbikat Yılı' ile birleştirilerek AFAD tarafından tüm Türkiye'de 4 Mart Cuma günü saat 11.30'da resmi ve özel okullarda aynı anda “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” yapılacak. Deprem Haftası'nın “Afet Eğitim Yılı” ile birleştiği geçen yıl, afet farkındalık bilgilendirmeleri ile 56 milyon 677 bin 561 kişiye ulaşıldı.

Öte yandan www.hazirol.gov.tr adresi üzerinden afetteki ilk 6 saatteki doğru davranış şekilleri öğrenilerek afet farkındalık eğitimi alınabiliyor.