Deprem sigortalı konut sayısı yaklaşık 20 kat arttı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye'deki deprem sigortalı konut sayısının 1999 yılında 500 bin iken, 2019 yılında zorundu deprem sigortası teminatına sahip konutların sayısının 9.5 milyona yükseldiğini ve deprem sigortalı konutların, 20 yılda yaklaşık 20 kat arttığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, “Ülkemizde deprem sigortalı konut sayısı, 1999 yılında 500 bin iken, 2019'da Zorunlu Deprem Sigortası teminatına sahip konutların sayısı 9.5 milyona yükseldi. Deprem sigortalı konutlar, 20 yılda yaklaşık 20 kat arttı. DASK, 2000 yılından bugüne kadar depremlerde hasar gören Zorunlu Deprem sigortalı konutlara, 195 milyon lira ödedi. Zorunlu Deprem Sigortası, deprem kaynaklı hasarının yanında, depremin yol açtığı ikincil afetlerden doğan zararı da karşıladı. AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı projesinin 5. ay teması olan ‘Afet Sigortası' kapsamında, henüz yaptırmamış olan vatandaşlarımızı konutlarını, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmaya davet ediyor” ifadeleri kullanıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada binaların depreme dirençli olmasının vatandaşın hem can hem mal güvenliği anlama geldiği belirtilerek, “Binaların depreme dirençli olması, vatandaşın hem can hem mal güvenliği anlamına geliyor. Can kaybı yaşanmayan depremlerde acımız bir nebze hafiflerken, ne yazık ki evler, araçlar ve geçim kaynakları hasar görebiliyor. Ancak, DASK'ın Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi ile binaların, TARSİM ve özel sigortalar ile maddi varlıkların güvenceye alınması mümkün. AFAD, yaşanabilecek maddi kayıpların giderilebilmesi için vatandaşlara afetlere karşı sigorta çağrısı yapıyor. Afetlere Hazırlık Yılı'nın 5. ay teması olan ‘Afet Sigortası' kapsamında, ‘Afet Sigortanı Yaptır ki; Canın da Sağ Olsun Malın da' diye sesleniyor” ifadeleri aktarıldı.

Türkiye, afet sigortası hızını ikiye katladı

Açıklamada, afetlere karşı sigortalatılması gereken varlıkların başında konutlar gelirken, “17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin yaşandığı 1999 yılında deprem sigortalı ev sayısı yalnızca 500 bin iken bugün Türkiye'de 9.5 milyon Zorunlu Deprem Sigortalı konut bulunuyor. Bir anlamda Türkiye, deprem sigortası yaptırma hızını 1999'a göre yaklaşık yirmiye katladı” denildi.

Ülkemizdeki her iki konuttan biri sigortalı

1999 yılında Türkiye'nin deprem sigortası konusunda çok ciddi yol kat ettiği aktarılarak, “1999'a bakıldığında Türkiye, deprem sigortası konusunda çok ciddi yol kat etti ancak halen alınması gereken bir mesafe var. 2000 yılında DASK'ın kurulması ile birlikte deprem sigortası zorunlu hale getirildi. Bugün, ülkemizdeki konutların yarısından fazlası, DASK'ın Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip bulunuyor. 1999'da deprem sigortalı konut oranı yalnızca yüzde 5 iken bugün bu sayı yüzde 53'e yükseldi. Türkiye'deki her iki konuttan biri depremlere karşı sigortalı hale geldi” diye aktarıldı.

En yüksek sigortalı ev oranının Marmara'da olduğu söylenen açıklamada, “Sigortalılık oranı, bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Oranlar, yakın geçmişte büyük depremleri yaşayan bölgelerin sigortalılık oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Zorunlu Deprem Sigortası oranları, coğrafi bölgelere göre incelendiğinde Marmara'nın yüzde 66 ile en yüksek sigortalılık oranına sahip olduğu görülüyor. Marmara bölgesini, yüzde 53 ile Ege, yüzde 49 ile İç Anadolu, yüzde 46 ile Akdeniz, yüzde 43 ile Karadeniz, yüzde 40 ile Doğu Anadolu ve yüzde 40 ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri izliyor. 12 Kasım 1999'daki depremi şiddetli hisseden illerden Bolu, %87 ile en yüksek sigortalılık oranına sahip il unvanını elinde tutuyor. Bolu'nun ardından yüzde 85 ile Yalova ve yüzde 83 ile Sakarya geliyor. İstanbul'un sigortalılık oranı yüzde 66, Ankara'nın yüzde 57, İzmir'in ise yüzde 56 seviyesinde bulunuyor” açıklamasında bulunuldu.